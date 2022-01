NELLA 19ESIMA E 20ESIMA GIORNATA GLI ALBUM PANINI “CALCIATORI 2021-2022” NEI CAMPI BKT (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per il nono anno gli stadi della Serie BKT si popolano di ALBUM PANINI. Una bella tradizione che si rinnova durante la 19a e 20a GIORNATA (quindi per Pordenone-Lecce e Perugia-Pordenone) quando andranno in onda i PANINI B Days, caratterizzati da diverse iniziative per lanciare la Collezione CALCIATORI 2021/2022 presentata nei giorni scorsi a Milano NELLA sede della Lega Serie A e B. Una partnership, quella fra PANINI e Serie BKT, che si rinnova fra una delle realtà del made in Italy più conosciute a livello internazionale e il CAMPIonato degli italiani e che farà felice tutti i tifosi: ai varchi di ingresso degli stadi e nelle tribune saranno infatti distribuiti gli ALBUM della collezione più famosa al ... Leggi su udine20 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per il nono anno gli stadi della Serie BKT si popolano di. Una bella tradizione che si rinnova durante la 19a e 20a(quindi per Pordenone-Lecce e Perugia-Pordenone) quando andranno in onda iB Days, caratterizzati da diverse iniziative per lanciare la Collezionepresentata nei giorni scorsi a Milanosede della Lega Serie A e B. Una partnership, quella frae Serie BKT, che si rinnova fra una delle realtà del made in Italy più conosciute a livello internazionale e ilonato degli italiani e che farà felice tutti i tifosi: ai varchi di ingresso degli stadi e nelle tribune saranno infatti distribuiti glidella collezione più famosa al ...

