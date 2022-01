Nei brani del Festival di Sanremo tanto amore e quasi niente Covid

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ildial (secondo) tempo delignora () il. Non nelle misure di sicurezza e prevenzione, ma nei testi dei 25che i big presenteranno dal 1 al 5 febbraio sul palco dell’Ariston.e poco ocoronavirus, almeno con riferimento diretto alla pandemia, che nessun artista chiama per nome, richiamata solda Dargen D’Amico nell’invocazione “che brutta fine le mascherine” e più diffusamente dalla Rappresentante di Lista quando esclama “che paura intorno… è la fine del mondo” osservando che “mentre leggo uno stupido giornale, in città è scoppiata la guerra mondiale”. Ceto, volendo agire di fantasia, estrapolando singole frasi dai testi e talora andando persino oltre ...