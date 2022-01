NBA 2021 2022 | Antetokounmpo stende i Warriors con una tripla doppia | Nuggets a valanga

Leggi su sportface

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il protagonista dei match della notte in NBA non può che essere Giannis. La stella dei Milwaukee Bucks mette a referto la sua terzastagionale nella vittoria per 118-99 sui Golden State. 30 punti, 12 assist e 11 rimbalzi per il greco. Successo già in ghiaccio nel primo tempo, chiuso dai Bucks sul +39. Sono addirittura 140 i punti segnati dai Denver, che ottengono un’importante vittoria casalinga ai danni dei Portland Trail Blazers (140-108). Il miglior realizzatore della serata è Barton, ma il protagonista è sempre Nikola Jokic. Per lui 20 punti, 7 assist e 8 rimbalzi. 11^ vittoria consecutiva per i Memphis Grizzlies, che sconfiggono per 116-108 i Minnesota Timberwolves e si avvicinano sempre più alla vetta della Western Conference. Bene il solito Ja ...