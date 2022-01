Napoli, dipendente Asia sorpreso a fare acquisti in servizio: il video di Borrelli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il consigliere Francesco Emilio Borrelli ha sorpreso un dipendente della ditta Asia – addetta a Napoli alla raccolta dei rifiuti – impegnato a fare shopping durante l’orario di servizio. E’ successo a Santa Maria la Scala, in centro a Napoli. Borrelli sorprende dipendente Asia mentre fa acquisti durante orario di servizio Nel filmato, condiviso sulla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il consigliere Francesco Emiliohaundella ditta– addetta aalla raccolta dei rifiuti – impegnato ashopping durante l’orario di. E’ successo a Santa Maria la Scala, in centro asorprendementre fadurante orario diNel filmato, condiviso sulla L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

