Nani in Italia per le visite mediche: ecco dove andrà il portoghese (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il mercato del neopromosso Venezia di Paolo Zanetti non è finito: dopo aver messo a segno un importante colpo internazionale con l’arrivo di Michael Cuisance, a titolo definitivo dal Bayern... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il mercato del neopromosso Venezia di Paolo Zanetti non è finito: dopo aver messo a segno un importante colpo internazionale con l’arrivo di Michael Cuisance, a titolo definitivo dal Bayern...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @VeneziaFC_IT | Trattativa in corso per il ritorno in Italia di #Nani - Pall_Gonfiato : #Nani in #Italia per le visite mediche: ecco dove andrà il portoghese - nicedigiulio : @TgLa7 ...non ti puoi rivolgere neanche al centro di igiene mentale, siamo allo sbando. Altro che modello Italia, B… - sportli26181512 : Venezia, Nani in città per le visite mediche: il sogno di mercato è vicino: Il giocatore portoghese sarebbe già arr… - LucaZane12 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @VeneziaFC_IT | Trattativa in corso per il ritorno in Italia di #Nani -