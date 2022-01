Nani al Venezia, UFFICIALE: depositato il contratto (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Colpo ad effetto dei lagunari che ingaggiano l’esperto portoghese Nani è ufficialmente un giocatore del Venezia, come si apprende dal sito della Lega il contratto dell’espero attaccante esterno portoghese è stato depositato Il club arancioneroverde e l’ex Lazio hanno definito in giornata l’accordo e si è arrivati subito alle firme. Un altro colpo ad effetto per i lagunari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) . Colpo ad effetto dei lagunari che ingaggiano l’esperto portogheseè ufficialmente un giocatore del, come si apprende dal sito della Lega ildell’espero attaccante esterno portoghese è statoIl club arancioneroverde e l’ex Lazio hanno definito in giornata l’accordo e si è arrivati subito alle firme. Un altro colpo ad effetto per i lagunari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

