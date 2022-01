Nani al Venezia: perché evitarlo al fantacalcio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nani ha svolto in mattinata le visite mediche, con molta probabilità la sua prossima squadra sarà il Venezia di Paolo Zanetti. Il nome è sicuramente altisonante, ma attenzione perché potrebbe molto probabilmente risultare un gran bel flop. Il Venezia non naviga certo in acque tranquille. È attualmente fuori dalla zona retrocessione (e con una partita in meno), ma non ha mai dato prova di potersi conquistare una tranquilla permanenza nella massima serie. Diversi sono i calciatori interessanti come ad esempio Aramu e Okereke, ma difficilmente potranno essere soltanto loro gli unici a caricarsi sulle spalle le sorti della squadra. È proprio questo il motivo che ha spinto la società a puntare un nome altisonante dal mercato di gennaio: tra gli svincolati potrebbe arrivare, con molta probabilità, Luís Carlos Almeida da ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha svolto in mattinata le visite mediche, con molta probabilità la sua prossima squadra sarà ildi Paolo Zanetti. Il nome è sicuramente altisonante, ma attenzionepotrebbe molto probabilmente risultare un gran bel flop. Ilnon naviga certo in acque tranquille. È attualmente fuori dalla zona retrocessione (e con una partita in meno), ma non ha mai dato prova di potersi conquistare una tranquilla permanenza nella massima serie. Diversi sono i calciatori interessanti come ad esempio Aramu e Okereke, ma difficilmente potranno essere soltanto loro gli unici a caricarsi sulle spalle le sorti della squadra. È proprio questo il motivo che ha spinto la società a puntare un nome altisonante dal mercato di gennaio: tra gli svincolati potrebbe arrivare, con molta probabilità, Luís Carlos Almeida da ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @VeneziaFC_IT | Trattativa in corso per il ritorno in Italia di #Nani - DiMarzio : .@VeneziaFC_IT, vicinissimo #Nani: oggi giornata cruciale per chiudere la trattativa - infoitsport : Nani al Venezia, è tutto vero: cosa fare con lui al fantacalcio - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Nani-Venezia, ora le visite mediche. Se supererà i test, il portoghese firmerà il contratto - Bernardo101620 : RT @Mistermercatoi1: #SerieA ????= #Nani vicinissimo al @VeneziaFC_IT, intesa con il giocatore per lo stipendio #Venezia #Calciomercato #Calc… -