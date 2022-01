Nagelsmann e il rinnovo di Coman | Ha qualità rare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nagelsmann rinnovo

TUTTO mercato WEB

Il tecnico del Bayern Monaco, Julian, è entusiasta per il prolungamento del contratto del francese Kingsley Coman... ha recentemente dichiarato. E lo stesso giocatore non ha mai chiuso alla sua permanenza nonostante le difficoltà sul: 'Vorrei finire la stagione e mostrare il mio miglior livello. ...Pavel Nedved, vicepresidente, e Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus © LaPresse. L’idea di Allegri e della società è quella di non acquistare un estern ...Il francese, mezzala di 22 anni, cresciuto nel Nancy, arriva a titolo definitivo Al Borussia Monchengladbach è stato nominato come miglior giovane del club ...