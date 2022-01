MotoGP, Andrea Dovizioso punzecchia la Ducati per il divorzio del 2020: “Non hanno mai trovato il tempo per trattare il rinnovo…” (Di sabato 15 gennaio 2022) Attualmente a riposo nel bel mezzo della sosta invernale, Andrea Dovizioso si appresta ad affrontare la stagione della verità per dimostrare a tutti di poter tornare ai massimi livelli della MotoGP anche con la Yamaha e a 36 anni (li compirà a fine marzo). In un’intervista rilasciata a Motorcycle News, il pilota forlivese ha ricordato il divorzio con la Ducati a fine 2020. “Sono stati molti i motivi per cui ci siamo lasciati. Per esempio, quando è stato il momento di trattare il rinnovo, la Ducati non ha mai trovato il tempo per discuterne. Già questo fa capire com’era l’atmosfera...”, dichiara il campione mondiale 125cc del 2004. “Non abbiamo avuto modo di parlare di soldi con loro, anche se il denaro non è mai stato ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Attualmente a riposo nel bel mezzo della sosta invernale,si appresta ad affrontare la stagione della verità per dimostrare a tutti di poter tornare ai massimi livelli dellaanche con la Yamaha e a 36 anni (li compirà a fine marzo). In un’intervista rilasciata a Motorcycle News, il pilota forlivese ha ricordato ilcon laa fine. “Sono stati molti i motivi per cui ci siamo lasciati. Per esempio, quando è stato il momento diil rinnovo, lanon ha maiilper discuterne. Già questo fa capire com’era l’atmosfera...”, dichiara il campione mondiale 125cc del 2004. “Non abbiamo avuto modo di parlare di soldi con loro, anche se il denaro non è mai stato ...

