MotoGP | Alex Marquez e Nakagami in coro | La nuova Honda ha un gran potenziale - News

(Di venerdì 14 gennaio 2022) A margine della presentazioneche ha avuto luogo venerdì mattina a Tokyo, i piloti della Casa alata impegnati inhanno tenuto un breve incontro via Zoom (un'abitudine, in tempi di Covid - ...

Advertising

gponedotcom : Alex Marquez: 'Marc a Sepang un'ottima notizia, importante il suo contributo': 'Le prime sensazioni sulla Honda 202… - gponedotcom : Aleix Marquez: 'Marc a Sepang un'ottima notizia, importante il suo contributo': 'Le prime sensazioni sulla Honda 20… - gponedotcom : Alex Rins si allena tra Valencia e Almeria con la Suzuki GSX-R 1000 R: GALLERY - Lo spagnolo sta lavorando per fars… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Alex

Moto.it

, Marquez: "Non auguro a nessun ciò che ho passato, ora sono felice"Marquez: "Iniziare con un buon risultato sarà fondamentale" Una stagione deludente, dunque, che secondoha ...Non solo, dunque, ma anche Moto2, Moto3, Superbike, Endurance, Motocross e Trial: ... Alle 11 la conferenza stampa organizzata su Zoom: insieme a Pol Espargaró,Marquez e Takaaki Nakagami ...Il 2022 di Honda parte da Tokyo con un grande evento virtuale in cui ha presentato i progetti, il nuovo logo, e tutti i suoi piloti… Marquez non c’era ma ha mandato un video messaggio ...I piloti del team LCR sono decisi a riscattare un'annata con troppi alti e bassi: in tal senso, l'apporto della nuova RC213V sarà fondamentale. Ecco le dichiarazioni dei due alfieri di Lucio Cecchinel ...