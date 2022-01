Mother/Android (2021): Sopravvivere durante la rivolta degli androidi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mother/Android Titolo originale: Mother/Android Anno: 2021 Paese: Stati Uniti d’America Genere: post apocalittico, fantascienza Casa di produzione: 6th & Idaho, Productions Miramax Distribuzione: Netflix Durata: 1h 50m Regia: Mattson Tomlin Sceneggiatura: Mattson Tomlin Fotografia: Patrick Scola Montaggio: Andrew Groves Musiche: Michelle Birsky, Kevin Olken, Henthorn Attori: Chloë Grace Moretz, Algee Smith, Raúl Castillo Dalla penna dello sceneggiatore di Project Power (2020) e Little Fish (2021) prende vita la pellicola post – apocalittica dal titolo Madre/Android, lungometraggio che segna il suo esordio dietro la macchina da presa. Mattson Tomlin per realizzare la sua opera prima si affida a due attori conosciuti ... Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 14 gennaio 2022)Titolo originale:Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: post apocalittico, fantascienza Casa di produzione: 6th & Idaho, Productions Miramax Distribuzione: Netflix Durata: 1h 50m Regia: Mattson Tomlin Sceneggiatura: Mattson Tomlin Fotografia: Patrick Scola Montaggio: Andrew Groves Musiche: Michelle Birsky, Kevin Olken, Henthorn Attori: Chloë Grace Moretz, Algee Smith, Raúl Castillo Dalla penna dello sceneggiatore di Project Power (2020) e Little Fish () prende vita la pellicola post – apocalittica dal titolo Madre/, lungometraggio che segna il suo esordio dietro la macchina da presa. Mattson Tomlin per realizzare la sua opera prima si affida a due attori conosciuti ...

itsnorab : Ieri sera ho guardato Mother/Android con Chloe Moretz su Netflix e se volete farvi un bel piantino come ho fatto io… - Acciaioscadente : Ieri sera ho visto credo il peggior film di fantascienza di sempre: Mother / Android. Non guardatelo, fatevi un favore - lucreziazambit0 : appena finito il film mother/android, sono traumatizzata dal finale - IlaDeAngelis : Ho guardato mother/android e raga non riesco a smettere di piangere e singhiozzare - spugna1994 : @NetflixIT ultimi due film visti: Mother/Android e Don't Look Up....entrambi un delusione. Davvero film senza un se… -