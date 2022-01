Morto cadendo in bici in un dirupo. Claudio, grande appassionato di montagna e fotografia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il corpo di Claudio Busi, 41 anni, di Piazza Brembana, trovato in un dirupo dopo una notte di ricerche. Era uscito in mountain bike dopo il lavoro. La camera ardente allestita alla sede del Cai: «Era un grande amico». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il corpo diBusi, 41 anni, di Piazza Brembana, trovato in undopo una notte di ricerche. Era uscito in mountain bike dopo il lavoro. La camera ardente allestita alla sede del Cai: «Era unamico».

