Misure antismog | da domani stop ai diesel Euro 5

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Da, sabato 15 gennaio, ledi limitazione del traffico passeranno al livello arancio. I dati previsionali di Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento del valore di 50 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria per tre giorni consecutivi. Alle limitazioni strutturali già in vigore, per il trasporto persone si aggiungerà il blocco dei veicolicon omologazione5 valido tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19, mentre il blocco dei veicoli3 e4 verrà esteso alle giornate di sabato e domenica (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19. Per il trasporto merci si bloccheranno anche i veicolicon omologazione3 ed4, tutti i ...

MODENA - Confermate fino a lunedì 17 gennaio compreso leemergenziali previste dalla manovradella Regione Emilia Romagna e decise da Arpae sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle PM10 in tutte le ...Da oggi saranno attivate nelle province di Milano, Monza e Cremona letemporaneedi primo livello. Ieri è stato infatti registrato, per il quinto giorno consecutivo, il superamento del limite giornaliero di PM10 in queste zone. Leriguarderanno ...Da sabato 15 a lunedì 17 gennaio compreso scattano pertanto le misure emergenziali antismog, in aggiunta alle misure ordinarie. Scattano in tutta la provincia il divieto di spandimenti dei liquami ...Milano continua a essere stretta nella morsa dello smog. Nella giornata di giovedì 13 gennaio le centraline dell'Arpa hanno registrato concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti (fissati a 50 m ...