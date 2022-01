Minorenne si sporge dal balcone e precipita | il drammatico bilancio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Minorenne sporge

ultimaparola.com

... rischia il rinvio a giudizio con la terribile accusa di atti sessuali con la figlia. La ... La denuncia Subito viene informata la madre, che va dai carabinieri edenuncia. La ragazza ...... la cosa essenziale è che sia sottoscritta da chi la: una denuncia anonima non può essere ... Unpuò sporgere querela? Per legge, i minori di quattordici anni non possono sporgere ...