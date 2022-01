Milano, non solo violenze sessuali: gang di marocchini assalta e rapina un giovane disabile in carrozzina (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non si sono ancora spenti gli echi delle violenze sessuali ai danni di ragazze indifese, a Capodanno, da parte di gang di nordafricani, che Milano viene scossa da una nuova vicenda di criminalità di strada da parte di immigrati. Stavolta la vittima è un giovane disabile in carrozzina, spinto, aggredito, insultato e poi rapinato da una mini gang di marocchina in libera uscita. Milano violenta, i marocchini all’assalto del disabile Erano circa le 19 di ieri quando la vittima è stata avvicinata da due uomini che gli hanno preso il cellulare, minacciandolo di violenza fisica, mentre il ragazzo si apprestava a salire con la sedia a rotelle dalla banchina treni, al piano mezzanino della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non si sono ancora spenti gli echi delleai danni di ragazze indifese, a Capodanno, da parte didi nordafricani, cheviene scossa da una nuova vicenda di criminalità di strada da parte di immigrati. Stavolta la vittima è unin, spinto, aggredito, insultato e poito da una minidi marocchina in libera uscita.violenta, iall’assalto delErano circa le 19 di ieri quando la vittima è stata avvicinata da due uomini che gli hanno preso il cellulare, minacciandolo di violenza fisica, mentre il ragazzo si apprestava a salire con la sedia a rotelle dalla banchina treni, al piano mezzanino della ...

