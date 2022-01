Milan, Tomori operato al ginocchio: intervento riuscito, starà fuori almeno un mese (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fiyako Tomori è stato operato già stasera in artroscopia al ginocchio sinistro per consentire al difensore di guarire dalla lesione al menisco mediale riportata contro il Genoa. L’inglese del Milan si è sottoposto a intervento chirurgico alla clinica Madonnina: questo è perfettamente riuscito e il centrale inizierà già da domani la riabilitazione. Per lui tempi di recupero non inferiori ai trenta giorni di stop. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Fiyakoè statogià stasera in artroscopia alsinistro per consentire al difensore di guarire dalla lesione al menisco mediale riportata contro il Genoa. L’inglese delsi è sottoposto achirurgico alla clinica Madonnina: questo è perfettamentee il centrale inizierà già da domani la riabilitazione. Per lui tempi di recupero non inferiori ai trenta giorni di stop. SportFace.

