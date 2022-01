Milan, tegola Tomori: lesione del menisco, verrà operato oggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) tegola per il Milan. Il difensore Fikayo Tomori, nel corso del primo tempo di Milan-Genoa, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro che necessita di intervento in artroscopia che verrà eseguito oggi. Una brutta notizia per tutto l’ambiente rossonero, con Maldini che adesso andrà a caccia di un sostituto. Una notizia che fa da contraltare invece alla guarigione di Davide Calabria: il terzino rossonero è negativo al Covid-19 e dunque è a disposizione di Pioli già per la sfida con lo Spezia di lunedì prossimo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022)per il. Il difensore Fikayo, nel corso del primo tempo di-Genoa, match valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022, ha riportato unadelmediale del ginocchio sinistro che necessita di intervento in artroscopia cheeseguito. Una brutta notizia per tutto l’ambiente rossonero, con Maldini che adesso andrà a caccia di un sostituto. Una notizia che fa da contraltare invece alla guarigione di Davide Calabria: il terzino rossonero è negativo al Covid-19 e dunque è a disposizione di Pioli già per la sfida con lo Spezia di lunedì prossimo. SportFace.

Advertising

sportmediaset : Milan, altra tegola per Pioli: si ferma #Tomori. #SportMediaset #MilanGenoa - 100x100Napoli : Pesante tegola per #Pioli ed il #Milan. - calciomercatoit : ?? #Milan Tegola #Tomori: servirà un intervento in artroscopia - ElTrattore : Tweet che avrebbe fatto @FrancescoOrdine se Tomori e Florenzi fossero stati calciatori dell'Inter e Lautaro del Mil… - sportface2016 : Tegola #Tomori, lesione del menisco: verrà operato oggi #Milan -