Milan sui social – Le foto della seduta d’allenamento odierna (Di venerdì 14 gennaio 2022) Subito testa al prossimo impegno e Milan di nuovo al lavoro oggi. Ecco alcuni scatti pubblicati su Twitter dal club rossonero. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Subito testa al prossimo impegno edi nuovo al lavoro oggi. Ecco alcuni scatti pubblicati su Twitter dal club rossonero.

Advertising

FIGCfemminile : ???? Record di spettatori per #JuveMilan: la finale della #SupercoppaFemminile @fsitaliane è stata seguita su @La7tv… - PianetaMilan : .@acmilan sui #social - @fikayotomori_: 'Grazie a Dio per l'operazione riuscita' #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : .@acmilan sui #social - Le #foto della seduta d'allenamento odierna #ACMilan #Milan #SempreMilan - gilnar76 : Giudice Sportivo: il 21 gennaio la decisione sui rinvii in Serie A #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - PianetaMilan : .@acmilan, @fikayotomori_ manda un messaggio ai #tifosi dopo l'operazione #ACMilan #Milan #SempreMilan -