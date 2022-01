Milan-Spezia, il report dell’allenamento bianconero di oggi (Di venerdì 14 gennaio 2022) In vista di Milan-Spezia oggi la formazione ligure si è allenata: ecco il report della seduta odierna. Si giocherà lunedì pomeriggio. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) In vista dila formazione ligure si è allenata: ecco ildella seduta odierna. Si giocherà lunedì pomeriggio.

Advertising

acmilan : Official Statement: Tickets for #MilanSpezia and #MilanJuve ?? - PietroMazzara : Verso #Milan Spezia: Zlatan #Ibrahimovic ha svolto interamente la seduta con i compagni ed è candidato a una maglia da titolare - AntoVitiello : La #CurvaSud del #Milan e Aimc comunicano che non entreranno allo stadio in occasione delle due partite a #SanSiro… - PianetaMilan : #MilanSpezia, il #report dell'allenamento bianconero di #oggi #ACMilan #SempreMilan - GIUSPEDU : RT @PietroMazzara: Verso #Milan Spezia: Zlatan #Ibrahimovic ha svolto interamente la seduta con i compagni ed è candidato a una maglia da t… -