Milan, infortunio Tomori: gli aggiornamenti! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non è un periodo fortunato per il Milan sul fronte infortuni ed in modo particolare per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, ritornato da poco a disposizione di Stefano Pioli, nella sfida di Coppa Italia di ieri ha subito un nuovo infortunio. Milan – Tomori – News Il centrale rossonero nel match di ieri contro il Genoa ha lasciato il campo al 24? sostituito da Alessandro Florenzi subendo una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Nel pomeriggio il giocatore sarà sottoposto ad un intervento in artroscopia. Nuovo stop di circa un mese per il centrale del Milan. Ilaria Pacilio Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non è un periodo fortunato per ilsul fronte infortuni ed in modo particolare per Fikayo. Il difensore inglese, ritornato da poco a disposizione di Stefano Pioli, nella sfida di Coppa Italia di ieri ha subito un nuovo– News Il centrale rossonero nel match di ieri contro il Genoa ha lasciato il campo al 24? sostituito da Alessandro Florenzi subendo una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. Nel pomeriggio il giocatore sarà sottoposto ad un intervento in artroscopia. Nuovo stop di circa un mese per il centrale del. Ilaria Pacilio

Advertising

DiMarzio : Il punto sul mercato del @acmilan dopo l'infortunio di #Tomori - AntoVitiello : #Milan ai quarti di #CoppaItalia solo dopo i supplementari. #Leao ha cambiato la partita con l'ingresso in campo. I… - sportface2016 : #MilanGenoa, infortunio per #Maignan: problema alla coscia, stringe i denti e non esce - Maignangioia : Altra dose di insulti a gipsy gipsy cosa inutile in arrivo, poi piange e si lucchetta dando la colpa ai tifosi del… - Milannews24_com : #Bonucci salta il #Milan -