Mieloma Multiplo | arriva l’Isatuximab | il farmaco che può cambiare la vita dei pazienti

Il Mieloma Multiplo, uno dei tumori di tipo ematologico più difficili da debellare sul lungo periodo, ma da qualche mese a questa parte è stata messa a punto una terapia che potrebbe cambiare le carte in tavola per i pazienti che, sottoposti ad altri terapie, hanno visto la malattia progredire. La malattia è stata spesso nominata in quest'ultimo periodo perché si tratta della malattia di cui aveva sofferto il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto lo scorso 11 gennaio. La novità è arrivata ed è stata annunciata nel corso dell'evento "L'arcipelago del Mieloma Multiplo. Tra ricerca e nuovi orizzonti di cura nell'oncoematologia" dello scorso ottobre.

