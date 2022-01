“Miele”, il brano di Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022 (Di venerdì 14 gennaio 2022) “È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò” commenta la cantante. Sarà il Maestro Enrico Melozzi a dirigere l’orchestra Giusy Ferreri è in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “Miele”, contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita (Columbia/Sony Music) e scritto da Takagi e Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri sarà il Maestro Enrico Melozzi. Giusy commenta così il proprio brano “Miele”: «È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 gennaio 2022) “È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò” commenta la cantante. Sarà il Maestro Enrico Melozzi a dirigere l’orchestraè in gara al 72°dicon il”, contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita (Columbia/Sony Music) e scritto da Takagi e Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella. A dirigere l’orchestra deldipersarà il Maestro Enrico Melozzi.commenta così il proprio”: «È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un ...

Advertising

Lopinionista : “Miele”, il brano di Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022 - DietrolaNotizia : Giusy Ferreri è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Miele” - SinergicaMentis : Giusy Ferreri: in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “Miele” - RadioClodia : Giusy Ferreri in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “Miele” - VoceSpettacolo : GIUSY FERRERI: in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “MIELE”. -

Ultime Notizie dalla rete : Miele brano Giusy Ferreri sarà in gara a Sanremo con il brano romantico "Miele" Dopo aver partecipato a tre edizioni del Festival, nel 2011, 2014 e 2017 con " Il mare immenso ", " Ti porto a cena con me " e " Fa talmente male ", quest'anno Giusy sarà in gara con " Miele ". La ...

Le canzoni dei Big in gara per questo 72° Festival di Sanremo 2022 ... mia madre, Lucia" Giusy Ferreri " "Miele" Highsnob e Hu " "Abbi cura di te" Irama " "Ovunque sarai"... durante la quale gli artisti eseguiranno un brano degli Anni '60, '70, '80 o '90. Quali sono le ...

Sanremo 2022, Giusy Ferreri canta “Miele” in attesa dell’amore Quotidiano di Sicilia Giusy Ferreri: in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “Miele” Giusy Ferreri è in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “Miele”, contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita e scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella.

< ...

Giusy Ferreri è in gara al 72° Festival di Sanremo A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri sarà il Maestro Enrico Melozzi. Giusy commenta così il proprio brano “Miele”: «È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Qua ...

Dopo aver partecipato a tre edizioni del Festival, nel 2011, 2014 e 2017 con " Il mare immenso ", " Ti porto a cena con me " e " Fa talmente male ", quest'anno Giusy sarà in gara con "". La ...... mia madre, Lucia" Giusy Ferreri " "" Highsnob e Hu " "Abbi cura di te" Irama " "Ovunque sarai"... durante la quale gli artisti eseguiranno undegli Anni '60, '70, '80 o '90. Quali sono le ...Giusy Ferreri è in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “Miele”, contenuto nel nuovo album di inediti di prossima uscita e scritto da Takagi & Ketra, Federica Abbate e Davide Petrella.< ...A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri sarà il Maestro Enrico Melozzi. Giusy commenta così il proprio brano “Miele”: «È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Qua ...