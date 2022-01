“Mia figlia molestata ogni giorno dagli immigrati”: la testimonianza di una madre da Del Debbio (video) (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Mia figlia molestata ogni giorno dagli immigrati, ho paura”. Paolo Del Debbio ricomincia col botto con il suo Dritto e rovescio, dopo la lunga paura natalizia. Si è parlato a lungo dei contagi, della situazione pandemica, ma lo scempio delle violenze di Capodanno a Piazza duomo a Milano non poteva non occupare una buona fetta della trasmissione di giovedì 13 gennaio. Sul clima di insicurezza che da tempo si respira a Milano ha fatto molta impressione la testimonianza di una “mamma terrorizzata”. Inizia così l’intervento di Vanessa Ragazzoni. “Mia figlia molestata ogni giorno”: come si vive a Milano La donna ha raccontato scene di vita quotidiana inaccettabili. “Mia ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Mia, ho paura”. Paolo Delricomincia col botto con il suo Dritto e rovescio, dopo la lunga paura natalizia. Si è parlato a lungo dei contagi, della situazione pandemica, ma lo scempio delle violenze di Capodanno a Piazza duomo a Milano non poteva non occupare una buona fetta della trasmissione di giovedì 13 gennaio. Sul clima di insicurezza che da tempo si respira a Milano ha fatto molta impressione ladi una “mamma terrorizzata”. Inizia così l’intervento di Vanessa Ragazzoni. “Mia”: come si vive a Milano La donna ha raccontato scene di vita quotidiana inaccettabili. “Mia ...

