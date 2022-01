(Di venerdì 14 gennaio 2022) Arrivanosull’ uscita di unadi1. Scopriamo tutti i dettagli in questa news Idi unadedicata anon sono cosa nuova. Da mesi ormai si susseguono voci di corridoio sull’ipotetico ritorno dei capitoli in 3Dsaga dedicata alla cacciatrice di taglie Samus Aran. Alcune fonti infatti ritenevano il bundle contenente tutti e tre i capitoli in questione addirittura già pronto da tempo, mentre secondo altre voci ancora, il primo episodiotrilogia potrebbe fare il suo debutto su Switch molto presto. Ma sarà vero?diin uscita a ...

Advertising

tuttoteKit : Metroid Prime: nuovi rumor sull'uscita della remaster #MetroidPrimeRemaster #Nintendo #NintendoSwitch #RetroStudios… - xeratdragons : Nintendo Switch: un nuovo Fire Emblem, Donkey Kong e Metroid Prime HD al centro di un leak - Nextplayer_it : RUMOR - Metroid Prime Remastered e un nuovo Fire Emblem usciranno nel 2022? - infoitscienza : Metroid Prime Remaster e nuovo Fire Emblem su Nintendo Switch nel 2022? - GameXperienceIT : Nintendo Switch: un nuovo Fire Emblem, Donkey Kong e Metroid Prime HD al centro di un leak… -

Ultime Notizie dalla rete : Metroid Prime

Lo YouTuber Nate the Hate afferma che la versione rimasterizzata uscirà verso la fine del 2022, per celebrare il 20° anniversario diè stato lanciato per la prima volta ......fan di Samus Aran aspettavano con trepidazione notizie in merito al quarto capitolo della serie, Nintendo stupì tutti con l'annuncio di un nuovo capitolo della serie in due dimensioni....I rumor su Xenoblade Chronicles 3 stanno tornando prepotentemente. La scorsa estate alcune informazioni indicavano che il gioco fosse nelle ultime fasi di sviluppo, ma ora un insider afferma che il gi ...Arrivano nuovi rumor sull'uscita di una remaster di Metroid Prime 1. Scopriamo tutti i dettagli in questa news.