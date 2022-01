Meteo, in arrivo mega anticiclone: tempo mite e soleggiato nel weekend (Di venerdì 14 gennaio 2022) Torna l’alta pressione, questa volta più forte che mai, e si allontana il freddo e la possibilità di piogge e nevicate in montagna. Gli effetti dell’anticiclone saranno notevoli su tutte le regioni. Il contesto Meteorologico sarà calmo e caratterizzato da giornate soleggiate, salvo il ritorno delle nebbie in pianura Padana. Questa situazione durerà parecchi giorni almeno fino al prossimo fine settimana. Con l’arrivo del mega anticiclone le temperature saliranno fino a 12-14 gradi. Il rialzo termico è previsto anche di notte con la fine delle gelate. Attorno al 21 gennaio potrebbe arrivare una nuova irruzione di aria artica con l'ennesimo abbassamento delle temperature. Un attacco gelido più forte non è escluso nei giorni della merla (29-30-31 gennaio) considerati popolarmente i più freddi dell'anno. Le ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 gennaio 2022) Torna l’alta pressione, questa volta più forte che mai, e si allontana il freddo e la possibilità di piogge e nevicate in montagna. Gli effetti dell’saranno notevoli su tutte le regioni. Il contestorologico sarà calmo e caratterizzato da giornate soleggiate, salvo il ritorno delle nebbie in pianura Padana. Questa situazione durerà parecchi giorni almeno fino al prossimo fine settimana. Con l’delle temperature saliranno fino a 12-14 gradi. Il rialzo termico è previsto anche di notte con la fine delle gelate. Attorno al 21 gennaio potrebbe arrivare una nuova irruzione di aria artica con l'ennesimo abbassamento delle temperature. Un attacco gelido più forte non è escluso nei giorni della merla (29-30-31 gennaio) considerati popolarmente i più freddi dell'anno. Le ...

Advertising

DPCgov : ??#Neve a quote basse in arrivo al Centro. ???? #AllertaGIALLA, mercoledì #12gennaio, per rischio meteo-idro in Sicil… - DPCgov : ??Domenica #9gennaio ????Neve a bassa quota in arrivo al Centro-Nord ???? #allertaGIALLA per rischio idrogeologico, ris… - 3BMeteo : #Meteo Mondo: tempesta di neve in arrivo su parte degli USA! La tempesta sarà associata a forti venti in grado di p… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Allerta meteo Usa in arrivo una violenta tempesta di neve e ghiaccio #meteo #usa - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Meteo, in arrivo mega anticiclone: tempo mite e soleggiato nel weekend -