Mertens come Insigne? C’è l’offerta del club per l’attaccante (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il contratto di Dries Mertens, com’è ormai noto a tutti, è in scadenza tra sei mesi. Nonostante le parole di Giuntoli di ieri, il destino dell’attaccante belga pare ormai segnato, dato che l’intenzione del Napoli sembra essere quella di non rinnovargli il contratto. FOTO: Getty – Napoli Insigne Mertens Stando a quanto riferito nella tarda serata di ieri da Sport Mediaset, l’attaccante belga potrebbe ritrovare Lorenzo Insigne nella prossima stagione. I due, infatti, giocherebbero entrambi in MLS, qualora Mertens decidesse di cedere alla corte di David Beckham, presidente dell’Inter Miami. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il contratto di Dries, com’è ormai noto a tutti, è in scadenza tra sei mesi. Nonostante le parole di Giuntoli di ieri, il destino delbelga pare ormai segnato, dato che l’intenzione del Napoli sembra essere quella di non rinnovargli il contratto. FOTO: Getty – NapoliStando a quanto riferito nella tarda serata di ieri da Sport Mediaset,belga potrebbe ritrovare Lorenzonella prossima stagione. I due, infatti, giocherebbero entrambi in MLS, qualoradecidesse di cedere alla corte di David Beckham, presidente dell’Inter Miami.

