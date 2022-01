Mercedes - Benz Italia, con la spina il 30% delle auto vendute nel 2021 (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA - "Sono oltre 16.000 gli Italiani che nel 2021 hanno acquistato un'automobile con la spina, scegliendo tra la gamma Mercedes e l'offerta di smart. Un numero importante che rappresenta il 30% sul ... Leggi su motori.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) ROMA - "Sono oltre 16.000 glini che nelhanno acquistato un'mobile con la, scegliendo tra la gammae l'offerta di smart. Un numero importante che rappresenta il 30% sul ...

