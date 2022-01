Megan Fox: il costo del suo anello di fidanzamento è stato stimato intorno ai 300.000 dollari (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mark Broumand, celebre designer ed esperto di gioielli, ha recentemente parlato dell'anello di fidanzamento di Megan Fox, stimando che il prezzo si aggiri intorno ai 300.000 dollari. Il costo dell'anello di fidanzamento di Megan Fox è semplicemente stratosferico: si stima che il gioiello con diamanti e smeraldi incastonati abbia un valore di circa 300.000 dollari, almeno secondo quanto riferito a FOX Business dal designer ed esperto di gioielli Mark Broumand. Machine Gun Kelly ha chiesto alla Fox di sposarla con l'anello in questione, di impostazione Toi et Moi non tradizionale, ed entrambe le star hanno condiviso la notizia mercoledì su Instagram: il musicista ha postato proprio un ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 gennaio 2022) Mark Broumand, celebre designer ed esperto di gioielli, ha recentemente parlato dell'didiFox, stimando che il prezzo si aggiriai 300.000. Ildell'didiFox è semplicemente stratosferico: si stima che il gioiello con diamanti e smeraldi incastonati abbia un valore di circa 300.000, almeno secondo quanto riferito a FOX Business dal designer ed esperto di gioielli Mark Broumand. Machine Gun Kelly ha chiesto alla Fox di sposarla con l'in questione, di impostazione Toi et Moi non tradizionale, ed entrambe le star hanno condiviso la notizia mercoledì su Instagram: il musicista ha poproprio un ...

