Masullo | “Posti Covid esauriti al?Ruggi Il 50% occupato da non vaccinati”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) di Monica De Santis “All’ospedale San?Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, abbiamo 28a disposizione nel reparto infettivo e clinica infettivologica e ad oggi sono tutti occupati” A dare questo dato è il dottor Alfonso?direttore del reparto infettivo dell’ospedale Ruggi di Salerno. “Il 50% dei ricoverati sono nono con una dose di vaccino. L’altro 50% sono persone vaccinate che hanno preso il, hanno una sintomatologia respiratoria non acuta, come i nono quellicon una dose, ma sono qui perchè hanno altre patologie che li hanno costretti al ricovero”. Dunqueal San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, con i pazienti, che se necessitano di ricovero al momento vengono ...

