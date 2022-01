MasterChef Italia 11, chi è stato eliminato ieri sera nella quinta puntata? (Di venerdì 14 gennaio 2022) ieri sera, giovedì 13 gennaio, è andata in onda su Sky Uno la quinta puntata di MasterChef Italia 11. Il nono e decimo episodio del talent culinario più famoso della televisione Italiana hanno riservata una nuova doppia eliminazione, così come accaduto nel corso del precedente appuntamento. Chi è stato eliminato ieri sera nella nuova puntata di MasterChef 11? Ecco i due nomi degli aspiranti chef che hanno dovuto fare ritorno a casa. eliminato MasterChef 11 nella puntata del 13 gennaio nella puntata di ieri sera di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 14 gennaio 2022), giovedì 13 gennaio, è andata in onda su Sky Uno ladi11. Il nono e decimo episodio del talent culinario più famoso della televisionena hanno riservata una nuova doppia eliminazione, così come accaduto nel corso del precedente appuntamento. Chi ènuovadi11? Ecco i due nomi degli aspiranti chef che hanno dovuto fare ritorno a casa.11del 13 gennaiodidi ...

Advertising

QCanavese : BOSCONERO - Masterchef Italia, ecco come sono andate le nuove puntate per Christian - SPOILER - infoitcultura : Masterchef Italia 11, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - tuttopuntotv : Masterchef Italia 11, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata #MasterChefIt #masterchefitalia - PaoloLeChat : Leggo che scrivete di #MasterChef italia che non guardo,ma guardo quello australiano Nessuno che scrive di ciò che… - Ale_99_Campa : RT @strumenteopolo: Comunque il potere che hanno le signore asiatiche a Masterchef Italia è unmatched tutte delle regine -