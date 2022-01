Mascherina Ffp2, le regole per mantenerne l’efficacia: cosa fare e cosa no (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Mascherina Ffp2 è la più efficace per difendersi dal Covid, ma non sempre è usata in modo corretto: le regole da seguire. Dopo le nuove misure anti Covid varate dal governo, la Mascherina Ffp2 ha conosciuto una maggiore diffusione nella popolazione. Ma spesso non è usata in modo corretto. “Innanzitutto deve essere indossata nella Leggi su 2anews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laè la più efficace per difendersi dal Covid, ma non sempre è usata in modo corretto: leda seguire. Dopo le nuove misure anti Covid varate dal governo, laha conosciuto una maggiore diffusione nella popolazione. Ma spesso non è usata in modo corretto. “Innanzitutto deve essere indossata nella

Advertising

elio_vito : Buona Domenica e, mi raccomando, rispettate le indicazioni del governo, andate in Chiesa, al chiuso, senza greenpas… - stebellentani : Vaccinati over 12 al 90%. Vaccino obbligatorio over 50. Senza vaccino non bevi un caffè né sali su un treno, masche… - GiovaAlbanese : L'Asl di Torino non bloccherà #JuveNapoli. Ci si attiene a quanto palesato nel provvedimento dell'Asl di Napoli, ch… - Nat_Casatelli : RT @ildelfinogiulio: Considerato che chi lavora nel privato le FFP2 se le compra di tasca sua, chi le riceve gratuitamente non dovrebbe rom… - _Barbara_04 : RT @ildelfinogiulio: Considerato che chi lavora nel privato le FFP2 se le compra di tasca sua, chi le riceve gratuitamente non dovrebbe rom… -