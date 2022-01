Marc Marquez, fine del calvario? Il pilota Honda: “Vicino il mio ritorno…” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il grande ritorno di Marc Marquez in MotoGP potrebbe avvenire già in questo Motomondiale. L’infortunio è alle spalle e la terapia per la diplopia all’occhio ha dato esiti piuttosto positivi. Per la stagione 2022, lo spagnolo vorrebbe poter tornare a mettere in pista tutto il suo talento senza essere fermato da inconvenienti fisici. Le parole di Marc Marquez Ecco cosa ha detto il pilota durante un evento in casa HRC: “Come pilota mi auguro di migliorare in questo 2022, anche perché il 2021 è stato un anno duro. Ho dovuto combattere con il mio infortunio, ho affrontato molte difficoltà, ho avuto alti e bassi, ma ho ottenuto comunque quattro importanti podi, tra cui tre vittorie. Sfortunatamente, quando ero nel mio miglior momento ho avuto un altro infortunio all’occhio, la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il grande ritorno diin MotoGP potrebbe avvenire già in questo Motomondiale. L’infortunio è alle spalle e la terapia per la diplopia all’occhio ha dato esiti piuttosto positivi. Per la stagione 2022, lo spagnolo vorrebbe poter tornare a mettere in pista tutto il suo talento senza essere fermato da inconvenienti fisici. Le parole diEcco cosa ha detto ildurante un evento in casa HRC: “Comemi auguro di migliorare in questo 2022, anche perché il 2021 è stato un anno duro. Ho dovuto combattere con il mio infortunio, ho affrontato molte difficoltà, ho avuto alti e bassi, ma ho ottenuto comunque quattro importanti podi, tra cui tre vittorie. Sfortunatamente, quando ero nel mio miglior momento ho avuto un altro infortunio all’occhio, la ...

Advertising

Tuttipazziperi1 : L'8 volte Campione del Mondo si sta già preparando per la stagione 2022, dove sarà chiamato a delle grandi prestazi… - sportface2016 : #MotoGP, Marc #Marquez: 'Ci vedo bene, non dovrò operarmi. Ma non so se ci sarò ai test in Malesia' - motoblog : Marc Marquez torna in sella e si allena con la moto da cross. Lo vedremo in pista nel Test di Sepang? - Caterinadiiorgi : Marc Marquez torna in sella e si allena con la moto da cross. Lo vedremo in pista nel Test di Sepang?… - lilacphantasia : La forza d'animo di Marc Marquez, mamma mia. Il mio pilota ???? -