Manuel scrive una romantica lettera d’amore a Lulù Selassié | ecco il testo

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 14 gennaio 2022)Bortuzzo è stato un protagonista della casa del Grande Fratello Vip 6 anche per la sua storiacon. Tante persone si sono identificate in quell’inizio turbolento e traballante che poi è sfociato in un rapporto di grande passione e accudimento reciproco. Come abbiamo detto,lascerà presto il programma perché ha bisogno di ritornare alla sua vita e ai suoi allenamenti. Ma ha deciso di raccontarsi alla sua amata attraverso unache sta facendo il giro del web. IldelladiUn utente del web è riuscito a cogliere ildella lungadiBortuzzo.lo: “Quanto sei ...