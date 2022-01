Manchester City Chelsea | Tuchel | «Guardiola? Imparo ancora da lui…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Thomasha parlato alla vigilia diche fornirà risposte importanti sulla stagione di Premier League A poche ore da un importantissimodi Premier League,è intervenuto in conferenza stampa elogiando anche il suo rivale. Ecco le sue parole:– «Ho tanto rispetto per Pep, considerando i suoi risultati al Barcellona, Bayern Monaco ee ciò che ha fatto in quei club. Ogni gara cerco di imparare da tutti, analizzando gli avversari.da lui,da tutti, dalle partite e dai miei giocatori. Ciò è quello che pretendo da me stesso». L'articolo proviene da ...