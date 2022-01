Manchester City Chelsea | Guardiola | «Tuchel ha migliorato il calcio»

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla vigilia didi Premier League, Pepnon ha nascosto la sua ammirazione perPepha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, spiegando anche la propria ammirazione per il tecnico rivale. Le sue parole:– «Lui è molto creativo, è uno dei tecnici da cui imparo per migliorare. Tecnico eccellente in tutto, mi divertivo a guardare le sue squadra già ai tempi di Mainz e Dortmund. Ha reso migliore il mondo del. Quando un allenatore vuole essere propositivo nel modo di giocare è una cosa buona». L'articolo proviene daNews 24.

