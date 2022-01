“Ma se ha l’età del dattero” | così Feltri smonta l’ipotesi di Berlusconi al Quirinale

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Mentre il centrodestra si è riunito oggi a Roma per mostrare i muscoli attorno alla candidatura del leader di Forza Italia alla Presidenza della Repubblica, c’è una voce interna alla coalizione che dice no. Non per motivi tecnici, politici o legati a indagini e scandali passati in cui è rimasto coinvolto l’ex Presidente del Consiglio, ma per una questione meramente anagrafica. E con poche parole – utilizzando un paragone in linea con– Vittorioboccia in toto il piano di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italiana per Silvioal. “Mandare al #è un’operazione impossibile. Non mi pare che ci siano voti a sufficienza. Lui hadel, arriverebbe a 92 anni” @vè oggi ...