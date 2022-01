“Ma perché lo trattate così?”. GF Vip, pubblico infuriato davanti a quelle immagini di Kabir Bedi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuova bufera al ‘GF Vip’ e vittima di questa situazione che si è creata nelle scorse ore e in particolare durante l’ultima notte è stato l’attore Kabir Bedi. I telespettatori che seguono la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e gli utenti attivi sui social si sono accorti di un evento inaspettato, infatti ‘Sandokan’ è stato costretto a dormire nel letto ma sul divano. L’immagine di lui che dorme in quella parte della Casa ha fatto subito il giro del web e sono esplose non poche polemiche. E poi si è scoperto tutto. Nei giorni scorsi Kabir Bedi, durante una chiacchierata con Soleil Sorge, ha spiazzato con una domanda che ha fatto divertire il web. “perché sei al Grande Fratello Vip?”, ha detto l’attore all’influencer chiedendole i motivi della sua ‘fama’. Lui ha spiegato di non averla mai sentita ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nuova bufera al ‘GF Vip’ e vittima di questa situazione che si è creata nelle scorse ore e in particolare durante l’ultima notte è stato l’attore. I telespettatori che seguono la diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra e gli utenti attivi sui social si sono accorti di un evento inaspettato, infatti ‘Sandokan’ è stato costretto a dormire nel letto ma sul divano. L’immagine di lui che dorme in quella parte della Casa ha fatto subito il giro del web e sono esplose non poche polemiche. E poi si è scoperto tutto. Nei giorni scorsi, durante una chiacchierata con Soleil Sorge, ha spiazzato con una domanda che ha fatto divertire il web. “sei al Grande Fratello Vip?”, ha detto l’attore all’influencer chiedendole i motivi della sua ‘fama’. Lui ha spiegato di non averla mai sentita ...

Advertising

efdiegi : Brutto dirlo, ma è semplicemente un modo per i giornalisti musicali di far vedere ai lettori 'che se ne intendono'.… - Efisio31251859 : RT @fatazoe: @jimmomo @Lorenzo36522471 @petunianelsole Guarda io sono qui per caso, perché sono vaccinata. Però confermo che la terapia pre… - adrimarket : @lgpapaleo @mariafalsetta Credere alla buona fede quando c'è di mezzo un governo è come credere che stavolta le zan… - Angelo_MB : @TeresaBellanova E c'avete proprio rotto le palle co sta storia. Il problema che non avete un cazzo di cosa parlare… - sidew4ys_ : @problematica94 Ma perché sempre con queste ragazze che vengono trattate male da tutti io sono stanca di me stessa -

Ultime Notizie dalla rete : perché trattate Guantanamo, il buco nero dei diritti umani Queste persone vengono trattate umanamente. Ci sono pochissimi sistemi carcerari in tutto il mondo ... 3 sono in attesa di sentenza, 7 sono sotto processo, appena 2 sono reclusi perché già condannati. ...

Torna l'Intelligence Week, l'iniziativa edizione speciale dedicata a energia, digitale e intelligence ... geopolitiche e sociali delle questioni trattate. Tema centrale sono le tre transizioni: energetica,... ma anche per l'opinione pubblica in generale, perché le transizioni in atto hanno ricadute ...

Se le emozioni vengono trattate come merce Il Corriere Apuano Queste persone vengonoumanamente. Ci sono pochissimi sistemi carcerari in tutto il mondo ... 3 sono in attesa di sentenza, 7 sono sotto processo, appena 2 sono reclusigià condannati. ...... geopolitiche e sociali delle questioni. Tema centrale sono le tre transizioni: energetica,... ma anche per l'opinione pubblica in generale,le transizioni in atto hanno ricadute ...