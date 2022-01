“Ma che sta succedendo?”. Fedez, clamorosa scoperta: né lui né Chiara Ferragni parlano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Momento turbolento in casa Ferragnez? Anche la coppia più affiatata di sempre sembra essere aver vissuto un momento non del tutto facile. Dopo la notizia della positività di Fedez e Chiara Ferragni, anche quella della presunta lite di coppia. E proprio in merito a questo, i fan non hanno potuto che notare un dettaglio non così tanto di poco conto. Cosa succede in casa Ferragnez è semplice da notare in fondo. La coppia sempre molto attiva sui social fa presto a fare notare qualche ‘assenza’ sospetta. Ed è questo il caso del cantante rap che pare essere sparito dai social. Presto fatto, il pettegolezzo sulla presunta crisi di coppia è ben presto fornito su un piatto d’oro. Come stanno realmente le cose? I fan non si danno pace e infatti è scattata nelle ultime settimane la caccia all’indizio come ad esempio il dettaglio della ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Momento turbolento in casa Ferragnez? Anche la coppia più affiatata di sempre sembra essere aver vissuto un momento non del tutto facile. Dopo la notizia della positività di, anche quella della presunta lite di coppia. E proprio in merito a questo, i fan non hanno potuto che notare un dettaglio non così tanto di poco conto. Cosa succede in casa Ferragnez è semplice da notare in fondo. La coppia sempre molto attiva sui social fa presto a fare notare qualche ‘assenza’ sospetta. Ed è questo il caso del cantante rap che pare essere sparito dai social. Presto fatto, il pettegolezzo sulla presunta crisi di coppia è ben presto fornito su un piatto d’oro. Come stanno realmente le cose? I fan non si danno pace e infatti è scattata nelle ultime settimane la caccia all’indizio come ad esempio il dettaglio della ...

