Lungo le vie infernali del cuntista esemplare

Fra i tanti progetti generati dalla ricorrenza dei settecento anni della morte di Dante Alighieri, il meno effimero è forse questo composito Sulle vie dell'Inferno ideato e diretto da Mimmo Cuticchio, per una sola sera all'Auditorium romano dopo il debutto a fine ottobre scorso a Palermo, al Real teatro Santa Cecilia. Fin dagli esordi, Cuticchio si è posto il compito di far rivivere il «mestiere» (termine che nel gergo vuol dire l'insieme dei pupi, fondali, cartelloni, macchine sceniche e tutto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

