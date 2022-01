“Lulù tutta l’Italia è con te”, Katia Ricciarelli reagisce male all’aereo per la coinquilina: le sue parole (Di venerdì 14 gennaio 2022) Continuano ad arrivare gli aerei per gli inquilini del Grande Fratello Vip e uno in particolare in queste ore ha attirato l’attenzione. Lulù Selassié ha infatti ricevuto il sostegno dei suoi fan con un messaggio aereo che fa diretto riferimento anche alle ultime vicende accadute nella casa. Nel frattempo però Katia Ricciarelli sembra non aver gradito l’affetto che i fan hanno dimostrato alla principessa di origini etiopi. Inutile dire che la soprano ha prontamente commentato la situazione, dimostrando ancora una volta di essere pronta per un altro round con la coinquilina. Lucrezia Selassié: è ancora una volta guerra con Katia Ricciarelli? In questi giorni dunque è arrivato un aereo per Lucrezia, nel quale i fan hanno voluto mostrare tutto il proprio sostegno alla ragazza. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Continuano ad arrivare gli aerei per gli inquilini del Grande Fratello Vip e uno in particolare in queste ore ha attirato l’attenzione.Selassié ha infatti ricevuto il sostegno dei suoi fan con un messaggio aereo che fa diretto riferimento anche alle ultime vicende accadute nella casa. Nel frattempo peròsembra non aver gradito l’affetto che i fan hanno dimostrato alla principessa di origini etiopi. Inutile dire che la soprano ha prontamente commentato la situazione, dimostrando ancora una volta di essere pronta per un altro round con la. Lucrezia Selassié: è ancora una volta guerra con? In questi giorni dunque è arrivato un aereo per Lucrezia, nel quale i fan hanno voluto mostrare tutto il proprio sostegno alla ragazza. ...

Ultime Notizie dalla rete : Lulù tutta GF Vip, aereo: 'Lulù: l'Italia è con te. No al razzismo'. La reazione di Katia ' Lulù tutta l'Italia è con te. No al razzismo'. Questo il messaggio fatto sventolare dal velivolo che ha solcato il cielo. Il primo inquilino a rendersi conto del passaggio dell'aereo è stato ...

Soleil Sorge crolla al televoto: "punita dal pubblico", la spiegazione di Patrizia Pellegrino Ed a proposito di Katia, ha rimarcato tutta la sua delusione asserendo: In queste ultime settimane ... dovrebbe essere accogliente e invece non lo è stata nei confronti di Manuel, di Nathaly e di Lulù. ...

