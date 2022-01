Luiz Felipe e la Lazio lavorano al rinnovo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il mercato di riparazione sta riservando diverse sorprese al campionato di Serie A che sta salutando e dando il benvenuto a diversi giocatori. Le società stanno cercando di rinforzare le proprie rose per affrontare al meglio il girone di ritorno. che però non è così semplice. Salernitana-Lazio: probabili formazioni e in tv Luiz Felipe e la Lazio lavorano sul rinnovo: quale la situazione? La Lazio si trova in una situazione delicata in questa sessione di mercato invernale. I capitolini infatti devono prestare attenzione all’indice di liquidità che non permette loro nessun acquisto se non viene effettuata alcuna cessione. Per questo la dipartita di Vedat Muriqi è fondamentale. Intanto che i vertici della società provano a risolvere anche questo nodo, si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il mercato di riparazione sta riservando diverse sorprese al campionato di Serie A che sta salutando e dando il benvenuto a diversi giocatori. Le società stanno cercando di rinforzare le proprie rose per affrontare al meglio il girone di ritorno. che però non è così semplice. Salernitana-: probabili formazioni e in tve lasul: quale la situazione? Lasi trova in una situazione delicata in questa sessione di mercato invernale. I capitolini infatti devono prestare attenzione all’indice di liquidità che non permette loro nessun acquisto se non viene effettuata alcuna cessione. Per questo la dipartita di Vedat Muriqi è fondamentale. Intanto che i vertici della società provano a risolvere anche questo nodo, si ...

