Luca Argentero | Doc 2 tenta di “ancorare il racconto alla realtà” e guardare oltre

Advertising

Sofia04052020 : RT @xbrsmile: io ogni volta che Luca Argentero sorride #DocNelleTueMani2 - claudiagals : RT @karevismysun: Luca Argentero: maestria, sapienza, professionalità, sacrificio #DocNelleTueMani2 - acercategomez : RT @xbrsmile: io ogni volta che Luca Argentero sorride #DocNelleTueMani2 - RubySussex : RT @bimbadiziamara: l’abbiamo già detto che Luca Argentero grandissimo levissimo e purissimo dono di dio da quando stava al grande fratello… - vvvirgiii : RT @annabertaccini: Luca Argentero mio amore platonico da quando ero alta un metro e una fonzies -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

di Chiara Maffioletti L'attore, 29, interpreta Lorenzo Lazzarini ed è morto, inaspettatamente, all'inizio della seconda stagione della serie di Rai1 cone Matilde Gioli La sua morte è arrivata inattesa, proprio alla ripartenza della seconda stagione, ieri sera. Lorenzo Lazzarini, il personaggio interpretato da Gianmarco Saurino in "Doc -...ha saputo impersonare al meglio il personaggio di Andrea Fanti, che si ispira alla vicenda di Pierdante Piccioni , un medico che era rimasto vittima di un incidente che lo ha fatto ...Doc nelle tue mani 2, streaming. La fiction Doc nelle tue mani 2 va in onda in prima serata su Rai Uno alle ore 21.30 circa a partire da giovedì 13 gennaio 2022 La serie tv Rai, con protagonisti Luca ...Doc-Nelle tue mani 2: anticipazioni, streaming, Raiplay, riassunto, Rai Premium, replica della prima puntata Ieri sera è andata in onda la prima puntata ...