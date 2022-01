Love is in the air, anticipazioni 17 gennaio: bacio in riva al mare! (Di venerdì 14 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata lunedì 17 gennaio. Un bacio in riva al mare spezza gli equilibri formati tra le coppie. Serkan si trasferisce a casa di Eda per due giorni. La decisione è venuta direttamente dal giudice che si è occupata del caso dell’affido di Kiraz. La bambina deve stare con entrambi i genitori sotto lo stesso tetto. Non è difficile immaginare che presto la situazione scoppi. Eda (Love is in the air)Per due giorni i due dovranno essere completamente sinceri tra loro ed evitare discussioni davanti a Kiraz. Appena entrati in casa, Eda e Serkan fanno scintille. La Yildiz gli rinfaccia di aver aspettato anni prima di dirle della malattia di cui il medico lo aveva messo al corrente; il Bolat le dà della faccia tosta: le ha nascosto sua ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata lunedì 17. Uninal mare spezza gli equilibri formati tra le coppie. Serkan si trasferisce a casa di Eda per due giorni. La decisione è venuta direttamente dal giudice che si è occupata del caso dell’affido di Kiraz. La bambina deve stare con entrambi i genitori sotto lo stesso tetto. Non è difficile immaginare che presto la situazione scoppi. Eda (is in the air)Per due giorni i due dovranno essere completamente sinceri tra loro ed evitare discussioni davanti a Kiraz. Appena entrati in casa, Eda e Serkan fanno scintille. La Yildiz gli rinfaccia di aver aspettato anni prima di dirle della malattia di cui il medico lo aveva messo al corrente; il Bolat le dà della faccia tosta: le ha nascosto sua ...

