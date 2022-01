Lorenzo, 14 anni, sta per battere il campione di scacchi, ma gli suona il telefono: squalificato (Di venerdì 14 gennaio 2022) A soli 14 anni stava per battere un grande campione di scacchi, nonché ex numero 2 al mondo. In sala c’è silenzio assoluto, tutti osservano le mosse dei giocatori, quando improvvisamente gli suona il telefonino. Escluso dal torneo. È quello che è successo al giovane giocatore di scacchi, Lorenzo Candian, 14 anni, giovane promessa della scacchiera di Onè di Fonte (Treviso). Il ragazzo, dopo l’accaduto, non ha avuto scelta: ha dovuto abbandonare il torneo. Come riporta il quotidiano La Repubblica, lo smartphone di Candian era spento ma c’era la sveglia inserita. E molti telefoni di ultima generazione, proprio per contrastare anche chi dorme con il cellulare spento, azionano comunque la sveglia. E così, per una banale svista, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) A soli 14stava perun grandedi, nonché ex numero 2 al mondo. In sala c’è silenzio assoluto, tutti osservano le mosse dei giocatori, quando improvvisamente gliil telefonino. Escluso dal torneo. È quello che è successo al giovane giocatore diCandian, 14, giovane promessa dellaera di Onè di Fonte (Treviso). Il ragazzo, dopo l’accaduto, non ha avuto scelta: ha dovuto abbandonare il torneo. Come riporta il quotidiano La Repubblica, lo smartphone di Candian era spento ma c’era la sveglia inserita. E molti telefoni di ultima generazione, proprio per contrastare anche chi dorme con il cellulare spento, azionano comunque la sveglia. E così, per una banale svista, ...

