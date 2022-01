L’Oms raccomanda due farmaci per la cura del Covid L’ordine dei medici | Zitromax prescritto a casaccio

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 14 gennaio 2022) L’Organizzazione mondiale della sanitàaltri due, baricitinib e sotrovimab, per il trattamento di-19. Baricitinib, già usato per il trattamento dell’artrite reumatoide, è fortementeto per i pazienti con malattia grave o in una situazione clinica critica, spiega. Fa parte di una classe dichiamati inibitori della Janus chinasi (Jak), che sopprimono la sovrastimolazione del sistema immunitario. L’agenzia ginevrina suggerisce che venga somministrato con corticosteroidi.ha ancheto in via condizionale l’anticorpo monoclonale sotrovimab per il trattamento dilieve o moderato in pazienti ad alto rischio di ricovero, ad esempio anziani, immunocompromessi, con condizioni ...