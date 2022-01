Lombardia zona gialla “fino alla prossima settimana” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Lombardia zona gialla fino alla prossima settimana. A dirlo a Sky e al Tgr il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Sulla base dei numeri che stanno esaminando al Cts la Lombardia rimarrà gialla anche la prossima settimana anche perché uno dei parametri è ancora al di sotto del limite”, ha sottolineato. “Il rapporto con questa variante è un rapporto nuovo e staremo a valutare e vedere quello che succederà”, continua il governatore, che aggiunge: “Io spero che proprio perché siamo arrivati al picco si inizi a stabilizzare come numeri e poi scendere. Mi auguro che questo sia il prossimo futuro”. Intanto “L’ospedale in fiera verrà riaperto forse oggi proprio per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022). A dirlo a Sky e al Tgr il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Sulla base dei numeri che stanno esaminando al Cts larimarràanche laanche perché uno dei parametri è ancora al di sotto del limite”, ha sottolineato. “Il rapporto con questa variante è un rapporto nuovo e staremo a valutare e vedere quello che succederà”, continua il governatore, che aggiunge: “Io spero che proprio perché siamo arrivati al picco si inizi a stabilizzare come numeri e poi scendere. Mi auguro che questo sia il prossimo futuro”. Intanto “L’ospedale in fiera verrà riaperto forse oggi proprio per ...

Advertising

Corriere : Valle d’Aosta a rischio arancione. Sicilia, Lombardia e Piemonte in zona gialla: i colori delle regioni - ilSaronno : Covid, Lombardia anche settimana prossima in Zona gialla - lifestyleblogit : Lombardia zona gialla 'fino alla prossima settimana' - - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Valle d’Aosta a rischio arancione. Sicilia, Lombardia e Piemonte in zona gialla: i colori delle regioni - lecco_notizie : La Lombardia resta in zona gialla, terapie intensive sotto la soglia di allarme -