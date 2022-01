L' omaggio delle istituzioni italiane e europee a Sassoli ' Uomo di parte ma uomo di tutti'

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Il feretro entrato in chiesa avvolto nella bandiera europea. Un' ondata di grande emozione e stima durante i funerali di Stato celebrati nella chiesa romana di Santa Maria degli Angeli

Advertising

UffiziGalleries : E dopo le festività natalizie torna a grande richiesta #UffiziQuiz! Setacciamo dettagli delle opere per mettervi in… - riotta : Ieri sera il @Tg1Rai delle 20,00 dedicato a @DavidSassoli ha fatto ascolti quasi 27% di share e molto oltre 6 milio… - vittoriosechi2 : era con il partito del malgoverno 1°per gli indagati, rinviati a giudizio e condannati, leader nei reati contro la… - ADM_assdemxmi : RT @tg2rai: L'omaggio delle istituzioni e dei cittadini al presidente del Parlamento europeo #DavidSassoli, morto 3 giorni fa all'età di 65… - PandinoSteve : RT @samuelevegna: I tuoi valori e delle tue idee che porterò avanti anch’io con milioni di persone. Per i diritti umani, ieri, oggi e doman… -

Ultime Notizie dalla rete : omaggio delle

Il feretro entrato in chiesa avvolto nella bandiera europea. Un' ondata di grande emozione e stima durante i funerali di Stato celebrati nella chiesa romana di Santa Maria degli Angeli... il nome scelto dal padre di Sassoli ina padre David Maria Turoldodel quale tra pochi ... dice Zuppi, che evidenzia il significato del suo impegno a servizioistituzioni europee: 'Era un ...L'omaggio delle cariche dello Stato e dell'Ue Alla cerimonia hannno partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi. Entrato nella basilica ...I telespettatori sono ancora delusi per la morte del dottor Lorenzo Lazzarini ma Gianmarco Saurino non lascerà così facilmente Doc-Nelle tue ...