L’obbligo di vaccino non smuove gli over 50 “Poco più di 10 mila immunizzati al giorno” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aumentano le prime dosi ma soprattutto tra i giovani: restano 2,21 milioni di cinquantenni senza protezione Leggi su lastampa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Aumentano le prime dosi ma soprattutto tra i giovani: restano 2,21 milioni di cinquantenni senza protezione

Advertising

MediasetTgcom24 : Corte suprema Usa boccia l'obbligo di vaccino nelle grandi aziende #covid - Ettore_Rosato : #Obbligo over50 e #supergreenpass spingono le vaccinazioni. Non sono state scelte facili ma stanno sortendo l’effet… - petergomezblog : Stati Uniti, la Corte suprema boccia l’obbligo di vaccino o test settimanali per i dipendenti delle grandi aziende… - andmar76 : RT @MediasetTgcom24: Corte suprema Usa boccia l'obbligo di vaccino nelle grandi aziende #covid - il_piccolo : L’obbligo di vaccino non smuove gli over 50 “Poco più di 10 mila immunizzati al giorno” -