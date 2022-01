Lo sfogo del tiktoker messicano: dona un rene alla mamma della fidanzata ma lei lo lascia per sposare un altro (Di venerdì 14 gennaio 2022) Uno sfogo di successo quello di Uziel Martinez , tiktoker messicano, che proprio attraverso la piattaforma social Tik Tok ha voluto far conoscere al mondo il dramma che sta vivendo sotto l'hashtag #... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 gennaio 2022) Unodi successo quello di Uziel Martinez ,, che proprio attraverso la piattaforma social Tik Tok ha voluto far conoscere al mondo il dramma che sta vivendo sotto l'hashtag #...

Advertising

StiloEmanuel : @AJG_Official Io li vedevo e nessun piangeva oh almeno Bonucci che ha menato uno … uno sfogo o qualcos’ altro. L’uo… - Freddyascott : - jiminshimochi_ : ho provato quel giorno di pandemia a scattare qualche foto, truccarmi, era stata la mia unica giornata di sfogo. da… - sfogo_libero : RT @CorinaldiMarco: Non è possibile che stiamo vivendo questo incubo, #laPeggiore_DESTRA_diSempre sta per mettere le mani sul Quirinale con… - Frankie13968973 : RT @lefrasidiosho: Lo sfogo del Papà di #Djokovic -