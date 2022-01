“Lo abbiamo trovato morto”. Un giorno di ricerche, poi la scoperta: il cadavere di Claudio era in fondo al dirupo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono finite le speranze di ritrovare in vita Claudio Busi, il ciclista di 41 anni del quale si erano perse le tracce nelle ore scorse a Dossena. A dare l’allarme erano stati i famigliari, allarmati per non vederlo tornare. Immediatamente erano scattati i soccorsi. Intorno a mezzanotte si sono mobilitati il soccorso alpino della valle Imagna e i vigili del fuoco con l’unità mobile di comando. Riscostruiti gli spostamenti del ciclista, ascoltando anche le testimonianze delle persone residenti in località Lavaggio e sul sentiero è stata trovata la sua bicicletta. Ma nemmeno il supporto dei droni ha consentito il ritrovamento del ciclista. Fino alle prime ore di questa mattina quando il copro di Claudio Busi è stato ritrovato in fondo ad un dirupo. Scrive Bergamo News come: “il versante del Monte ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono finite le speranze di ritrovare in vitaBusi, il ciclista di 41 anni del quale si erano perse le tracce nelle ore scorse a Dossena. A dare l’allarme erano stati i famigliari, allarmati per non vederlo tornare. Immediatamente erano scattati i soccorsi. Intorno a mezzanotte si sono mobilitati il soccorso alpino della valle Imagna e i vigili del fuoco con l’unità mobile di comando. Riscostruiti gli spostamenti del ciclista, ascoltando anche le testimonianze delle persone residenti in località Lavaggio e sul sentiero è stata trovata la sua bicicletta. Ma nemmeno il supporto dei droni ha consentito il ritrovamento del ciclista. Fino alle prime ore di questa mattina quando il copro diBusi è stato riinad un. Scrive Bergamo News come: “il versante del Monte ...

